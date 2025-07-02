Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!

Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinin sezon finali sonrası tatile çıktı. Havuzda verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2025 14:47

Demet Özdemir, başrolünde Çağatay Ulusoy ile yer aldığı Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen ünlü oyuncu, soluğu deniz ve güneşin kucağında aldı. Tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Havuz Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Özdemir, tatilde çekilen birkaç karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Özellikle havuzda verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Şıklığı, enerjisi ve zarafetiyle dikkat çeken oyuncuya; “Güzelliğinle yazı getirdin”, “Tatilde bile yıldız gibisin” gibi yorumlar yağdı.

Eşref Rüya Sezon Finali Yaptı

Eşref Rüya dizisi, sezon boyunca yüksek reytingler alarak izleyicinin büyük ilgisini çekti. Çağatay Ulusoy ile olan uyumları çok konuşulan Demet Özdemir, sezon finalinin ardından hak ettiği molayı vererek yaza merhaba dedi. Oyuncunun tatili, hem hayranları hem de magazin dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

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