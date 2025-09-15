Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” 2. Sezon Paylaşımı: Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Eşref Rüya”, yeni sezon için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla reytinglerde büyük başarı yakalayan dizi, ikinci sezonuyla da iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Demet Özdemir’den set paylaşımı

Dizinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Demet Özdemir, hayat verdiği müzisyen Nisan karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni sezon çekimlerinden kareler paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı.

İzleyicilerden büyük ilgi

Özdemir’in Instagram’da yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, hem oyuncunun performansına hem de dizinin yeni sezon heyecanına dair yorumlarda bulundu. “Eşref Rüya”nın ikinci sezonunda karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceği ve Nisan’ın hikâyesinin nasıl devam edeceği şimdiden merak konusu oldu.

Yeni sezon için geri sayım

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan “Eşref Rüya”nın ikinci sezonunun, ilk sezon kadar ses getirmesi bekleniyor. Demet Özdemir’in paylaşımları da yeni bölümler için sabırsızlanan izleyicilerin beklentisini artırdı.