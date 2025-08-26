Demet Özdemir’den Büşra Develi’ye Doğum Günü Kutlaması: “İyi ki Varsın”

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yakın dostu Büşra Develi’nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezona damga vuran Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Özdemir, rol arkadaşı Çiğdem Komiser karakterini canlandıran Develi için samimi bir mesaj yayımladı.

Instagram’dan Sıcak Mesaj

Instagram’da 16,8 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, arkadaşının doğum gününü kutlamak için Develi’nin fotoğrafını paylaştı. Özdemir, mesajında şu sözlere yer verdi:

“İyi ki doğdun, iyi ki varsın bir tanem! Seninle tanışmak, çalışmak şahane bir yolculuk.”

Bu samimi kutlama, hem dizinin hayranlarından hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Eşref Rüya Ekibi Gündemde

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Eşref Rüya, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide sergiledikleri güçlü performanslarla öne çıkan Demet Özdemir ve Büşra Develi, ekran uyumlarını özel hayatlarındaki dostluklarıyla da taçlandırıyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Özdemir’in doğum günü mesajı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, iki başarılı oyuncunun dostluğunu öven yorumlar yaptı. Özellikle samimi ifadeler, takipçiler tarafından “gerçek dostluk” olarak değerlendirildi.