Demet Özdemir'den Atina pozları: Bir çiçek günü değiştirir!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunanistan'da satın aldığı evin dekorasyonuyla yakından ilgileniyor. Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum" demişti.

Son olarak paylaştığı pozlara "Bir çiçek günü değiştirir" notunu ekleyen Özdemir, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Atina, senin gibi bir çiçeği ne kadar şanslı bulduğunun farkında mı?", "Demet, senin adını duyunca akla çiçekler gelir zaten" gibi yorumlar yaparak ünlü oyuncuyu övdüler.