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Demet Özdemir'den Atina pozları: Bir çiçek günü değiştirir!

Türk oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 milyon euro'ya bir ev satın aldığını doğrulayarak gündemde büyük yankı uyandırdı. Özdemir, Atina'daki bu yeni mülkünü tanıttığı pozlarla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir'den Atina pozları: Bir çiçek günü değiştirir!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2023 09:07

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunanistan'da satın aldığı evin dekorasyonuyla yakından ilgileniyor. Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum" demişti.

Son olarak paylaştığı pozlara "Bir çiçek günü değiştirir" notunu ekleyen Özdemir, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Atina, senin gibi bir çiçeği ne kadar şanslı bulduğunun farkında mı?", "Demet, senin adını duyunca akla çiçekler gelir zaten" gibi yorumlar yaparak ünlü oyuncuyu övdüler.

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