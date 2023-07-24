Advert

Demet Özdemir'den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir'in son olarak Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından adı aşk dedikodularına karışan Sergio'yu paylaştı.

Demet Özdemir'den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!
Yayın Tarihi : 2023-07-24 09:53

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boşandı, ikili soluğu tatilde aldı. Özdemir yalnızca tatilleriyle değil hem pozları hem de hakkında iddialarla da gündemde. Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

 

Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı. Demet Özdemir, önceki gün ise adı aşk dedikodularına karışan Sergio'yu paylaştı. Ünlü DJ de bu paylaşımı nazar boncuk emojisiyle paylaştı.

Benzer Haberler
Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade eve kapanıp ağlamış! Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade eve kapanıp ağlamış!
Berrak Tüzünataç'ın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Berrak Tüzünataç'ın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi
Özcan Deniz: Ben sizin doktorunuzum Özcan Deniz: Ben sizin doktorunuzum
Festival yıldızı Aleyna Festival yıldızı Aleyna
İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi