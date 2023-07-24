Demet Özdemir'den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boşandı, ikili soluğu tatilde aldı. Özdemir yalnızca tatilleriyle değil hem pozları hem de hakkında iddialarla da gündemde. Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı. Demet Özdemir, önceki gün ise adı aşk dedikodularına karışan Sergio'yu paylaştı. Ünlü DJ de bu paylaşımı nazar boncuk emojisiyle paylaştı.