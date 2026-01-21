Demet Özdemir’den Albüm Sinyali: "Neden Olmasın?"

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Eşref Rüya'da hayat verdiği Nisan karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın lansmanında hem müzik hem de dizi dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Dizide seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını silen güzel oyuncu, hayranlarının "albüm" talebine ilk kez yeşil ışık yaktı.

"İnşallah Güzel Olacaksa Neden Olmasın?"

Oyunculuğunun yanı sıra danstaki yeteneğiyle de bilinen Özdemir, müzik kariyeri hakkındaki sorulara samimiyetle yanıt verdi:

Albüm Müjdesi: "Neden olmasın? Kesin cevaplarımla çok yaftalandım. İnşallah, güzel olacaksa..." diyerek müzik dünyasına göz kırptı.

Öncelik Oyunculuk: Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve hayalleri olduğunu gizlemeyen başarılı oyuncu, şu anki bir numaralı odağının oyunculuk kariyeri ve devam eden projesi olduğunu vurguladı.

Necip Memili Spekülasyonlarına Son Nokta

Lansmanda sadece müzik değil, 'Eşref Rüya' dizisindeki rol arkadaşı Necip Memili ile ilgili iddialar da gündeme geldi. Sosyal medyada "içeriklerin kaldırılması" üzerine çıkan kriz söylentilerine Özdemir, esprili bir dille yanıt verdi:

"Sette çok keyifliyiz. Necip abi zaten gerekli açıklamayı yaptı. Eli bile çarpmış olsa İkizler burcu olduğu içindir! Her şey yolunda, bir sorun yok."

Sahne Tozuna Yabancı Değil

Demet Özdemir'in müziğe olan yatkınlığı aslında yeni bir haber değil. Daha önceki projelerinde ve katıldığı programlarda canlı performans sergileyen oyuncu, özellikle 'Eşref Rüya'nın son bölümlerinde söylediği parçalarla sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Hayranları, oyuncunun "doğru zaman" olarak ne zamanı işaret ettiğini şimdiden merak etmeye başladı.