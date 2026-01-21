Demet Özdemir’den Albüm Sinyali: "Neden Olmasın?"

Demet Özdemir albüm mü çıkarıyor? Ünlü oyuncudan müzik kariyeri ve 'Eşref Rüya' setindeki Necip Memili krizi iddialarına flaş yanıt! "Neden olmasın" diyen Demet Özdemir'in açıklamaları haberimizde...

Demet Özdemir’den Albüm Sinyali:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2026 19:02

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Eşref Rüya'da hayat verdiği Nisan karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın lansmanında hem müzik hem de dizi dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Dizide seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını silen güzel oyuncu, hayranlarının "albüm" talebine ilk kez yeşil ışık yaktı.

"İnşallah Güzel Olacaksa Neden Olmasın?"

Oyunculuğunun yanı sıra danstaki yeteneğiyle de bilinen Özdemir, müzik kariyeri hakkındaki sorulara samimiyetle yanıt verdi:

  • Albüm Müjdesi: "Neden olmasın? Kesin cevaplarımla çok yaftalandım. İnşallah, güzel olacaksa..." diyerek müzik dünyasına göz kırptı.

  • Öncelik Oyunculuk: Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve hayalleri olduğunu gizlemeyen başarılı oyuncu, şu anki bir numaralı odağının oyunculuk kariyeri ve devam eden projesi olduğunu vurguladı.

Necip Memili Spekülasyonlarına Son Nokta

Lansmanda sadece müzik değil, 'Eşref Rüya' dizisindeki rol arkadaşı Necip Memili ile ilgili iddialar da gündeme geldi. Sosyal medyada "içeriklerin kaldırılması" üzerine çıkan kriz söylentilerine Özdemir, esprili bir dille yanıt verdi:

"Sette çok keyifliyiz. Necip abi zaten gerekli açıklamayı yaptı. Eli bile çarpmış olsa İkizler burcu olduğu içindir! Her şey yolunda, bir sorun yok."

Sahne Tozuna Yabancı Değil

Demet Özdemir'in müziğe olan yatkınlığı aslında yeni bir haber değil. Daha önceki projelerinde ve katıldığı programlarda canlı performans sergileyen oyuncu, özellikle 'Eşref Rüya'nın son bölümlerinde söylediği parçalarla sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Hayranları, oyuncunun "doğru zaman" olarak ne zamanı işaret ettiğini şimdiden merak etmeye başladı.

Benzer Haberler
"Böyle Bir Yalancı Yok!" Murat Dalkılıç ChatGPT’yi Terk Etti
Türk Tiyatrosunun Çınarını Kaybettik: Haldun Dormen 97 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu Türk Tiyatrosunun Çınarını Kaybettik: Haldun Dormen 97 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu
Podyumun Sultanlarından Podyumun Sultanlarından "Bacı" Şovu! Demet Şener ve Özge Ulusoy’dan Seda Sayan Taklidi.
Acun Medya’da Şok Gelişme: Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı! Acun Medya’da Şok Gelişme: Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı!
İstanbul Böyle Şov Görmedi! Tarkan ve Cem Yılmaz’dan İstanbul Böyle Şov Görmedi! Tarkan ve Cem Yılmaz’dan "Kuzu Kuzu" Düeti.
Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi. Deniz Seki’den Bayhan’a Düet Teklifi.
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!