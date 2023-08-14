Demet Özdemir yurda döndü! Ünlü oyuncuya 'DJ Sergio' sorusu

Demet Özdemir, önceki gün yurda döndü. İstanbul Havalimanında görüntülenen oyuncu "Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti, ben bile döneceğimi beklemiyordum siz beni nasıl buldunuz?" diyerek muhabirlere takıldı.

"HEM TATİL YAPTIM HEM DE DEKORASYONLA İLGİLENDİM"

Yunanistan'dan ev aldığı haberlerini doğrulayan oyuncu "Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım hem de evin dekarasyonu ile ilgilendim" dedi.

"SİZİ VE SORULARINIZI ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Yunan DJ Sergio ile ilgili gelen sorulara Özdemir gülerek "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" diyerek cevap verdi.