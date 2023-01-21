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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştığı diziden ilk kare

Yakında FOX TV'de yayınlanacak olan 'Adım Farah' dizisinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Demet Özdemir, afiş çekimi için kamera karşısına geçti. İkilinin yer aldığı yapımdan merakla beklenen ilk fotoğraf da paylaşıldı.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştığı diziden ilk kare
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-01-2023 11:28

 

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin kadrosuna yer aldığı Adım Farah dizisi yakında FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.
 

BAŞROL OYUNCULARINDAN İLK KARE

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Adım Farah"ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur'un birlikte kaleme aldıkları Adım Farah'ın başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Engin Akyürek afiş çekimi için kamera karşısına geçerek poz verdi. İkilinin afiş için verdiği poz da sosyal medyada paylaşıldı.

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