Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştığı diziden ilk kare

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin kadrosuna yer aldığı Adım Farah dizisi yakında FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.



BAŞROL OYUNCULARINDAN İLK KARE

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Adım Farah"ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur'un birlikte kaleme aldıkları Adım Farah'ın başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Engin Akyürek afiş çekimi için kamera karşısına geçerek poz verdi. İkilinin afiş için verdiği poz da sosyal medyada paylaşıldı.