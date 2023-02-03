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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden ‘Tekne satın alacaklar’ iddiasına yanıt!

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç, tekne satın almak istediklerine dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Çift, magazin gazetecilerine, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" açıklamasını yaparak, söylentileri yalanladı

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden ‘Tekne satın alacaklar’ iddiasına yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2023 12:46

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir  ve Oğuzhan Koç, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geccede sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlediklerini dile getiren ikili, hızlı adımlarla otomobillerine doğru yürüdü.


"HAYAT O KADAR KOLAY DEĞİL"

Geçtiğimiz yıl Göcek'te mavi tura çıkan ünlü çiftin, bu yıl da aynı tatili tekrarlamak istedikleri ancak ücreti çok fazla buldukları öne sürülmüştü. Bunun ardından Özdemir'in çareyi tekneyi satın almakta bulduğu iddia edilmişti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" yanıtını verdi.

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