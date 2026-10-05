Demet Özdemir Los Angeles Yolcusu: Victoria's Secret Fashion Show'da Türkiye'yi Temsil Edecek!

Demet Özdemir, Victoria's Secret Türkiye'nin özel konuğu olarak Los Angeles'taki Victoria's Secret Fashion Show'da Türkiye'yi temsil edecek. Detaylar haberimizde!

Demet Özdemir Los Angeles Yolcusu: Victoria's Secret Fashion Show'da Türkiye'yi Temsil Edecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 15:14

Moda, müzik ve eğlence dünyasının küresel ölçekte en çok ses getiren tüm dünyanın heyecanla beklediği ikonik etkinliklerin başında gelen Victoria's Secret Fashion Show için geri sayım resmen başladı. Dünyanın dört bir yanından yalnızca seçkin davetlilerin katılımına açık olan bu görkemli gece bu yıl Los Angeles'ta moda tutkunlarıyla buluşacak. Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden sevilen oyuncu Demet Özdemir, Victoria's Secret Türkiye'nin özel konuğu olarak bu dev organizasyonda yer almak üzere Los Angeles'a gidiyor.

Pink Carpet Geçidinde Yıldızlarla Aynı Atmosferi Paylaşacak

Oyunculuktaki başarılı kariyerinin yanı sıra kusursuz stili, trend belirleyen tarzı ve geniş hayran kitlesiyle de her daim adından söz ettiren Demet Özdemir dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan bu gecede global isimlerle bir araya gelecek.

Victoria's Secret Fashion Show öncesinde dünyanın önde gelen simlerinin boy göstereceği görkemli Pink Carpet (Pembe Halı) geçidinde de yer alacak olan güzel oyuncu podyumdaki dünyaca ünlü modellerin heyecanını ve şovun büyüleyici atmosferini yerinde deneyimleyecek.

Canlı Yayın Heyecanı 19 Ekim'de!

Podyumdaki dünyaca ünlü modellerin ihtişamlı görünümleri nefes kesen sahne performansları ve unutulmaz anlarıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekecek olan Victoria's Secret Fashion Show 2026 18 Ekim'de Los Angeles'ta gerçekleşecek. Bu heyecan dolu moda şovunu kaçırmak istemeyenler için dev etkinlik Türkiye saatiyle 19 Ekim sabaha karşı saat 02.30'da Victoria's Secret Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Demet Özdemir'in zarafetiyle büyüleyeceği kırmızı halı stili ve geceden yapacağı paylaşımlar şimdiden sosyal medyanın en çok merak edilen konuları arasına girdi!

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