Demet Özdemir: 'Kalbini kırdığım kimse yok'

Arnavutköy’de görüntülenen Demet Özdemir magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. İşte güzel oyuncunun açıklamaları...

Demet Özdemir: 'Kalbini kırdığım kimse yok'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2024 11:11

Demet Özdemir, sekiz aylık evliliğini geçen mayıs ayında sonlandırdığı Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra önceki gün Arnavutköy’de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin saçlarındaki kırıklarla ilgili esprisine, "Kalplerimiz kırık olmasın" şeklinde karşılık veren 32 yaşındaki oyuncu, ardından şunları ekledi:

“Geride dönüp baktığımda öyle kalbini kırdığım insanlar yok. İnşallah yoktur. Varsa da özür dileyebilirim.”

Özdemir, “Kalbinizde boşluk var mı?” sorusuna ise “Başka şeylerle de dolar boşluk. İşimi, ailemi, doğayı çok seviyorum. Sevilecek bir şey ararsan çok şey var aslında” şeklinde cevap verdi.

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