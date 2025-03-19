Demet Özdemir İstiklal Caddesi'nde 'Rüya' Gibi Bir Performans Sergiledi!

Demet Özdemir, İstiklal Caddesi'nde Sertab Erener'in 'Rüya' şarkısını söyledi! Eşref Rüya dizisi öncesi büyük ses getiren performansı herkesi büyüledi!

Demet Özdemir İstiklal Caddesi'nde 'Rüya' Gibi Bir Performans Sergiledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 09:03

Demet Özdemir, son günlerin en dikkat çeken akımlarından birine katılarak İstiklal Caddesi'nde unutulmaz bir performans sergiledi. Sertab Erener'in 'Rüya' şarkısını seslendiren güzel oyuncu, sesi ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. O anlara tanıklık edenler hem büyülendi hem de bu unutulmaz anı kayda almak için birbirleriyle yarıştı.

İstiklal Caddesi’nde keman çalan bir sokak sanatçısına eşlik eden Demet Özdemir, kendini notalara bırakıp bağıra çağıra şarkı söyledi. Sesiyle sokaktaki kalabalığı ikiye katlayan oyuncu, hem şaşkınlıkla hem de beğeniyle izlendi. Müzikseverler, büyük bir keyifle ona eşlik etti.

'Rüya' İlk Sahnelerini Taksim'de Verdi!

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi 'Eşref Rüya', izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerinden biri olan Demet Özdemir, yapımda 'Nisan' adlı bir müzisyeni canlandırıyor. Yayınlanan tanıtımlarda İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği sahneler şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada binlerce yorum alan performans, diziye olan ilgiyi artırdı. O sahnelerin devamı, Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 'Eşref Rüya' dizisinde izleyicilerle buluşacak!

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