Demet Özdemir iddialı pozlarıyla beğeni topladı! Shopsuz halini görenler inanamadı

Demet Özdemir, uzun bir süre boyunca Oğuzhan Koç ile olan ilişkisinin gündemde kalmasının ardından, projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu yıl 21. kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü kazanan Özdemir, bu başarısıyla büyük beğeni topladı.

Ödül törenine katılan Özdemir, dünya çapında ün kazanmış bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti ve şıklığıyla dikkat çekti.

Ödülünü almadan önce, ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin tarafından Venedik'in sokaklarında ve gondol üzerinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan Demet Özdemir, bu paylaşımlarıyla da büyük ilgi gördü.

Ancak, Özdemir'in filtresiz ve shopsuz halinin doğallığı, sosyal medyanın da gündemine oturdu.