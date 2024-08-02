Demet Özdemir hayranlarına müjde! İki film birden geliyor

Başarılı oyuncu Demet Özdemir’in “Adım Farah” dizisinin ardından pek çok proje teklifi aldığı ancak kabul etmediği iddia ediliyordu. Özdemir’in, Eylül ve Ekim aylarında iki sinema filmi için anlaşma yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Demet Özdemir hayranlarına müjde! İki film birden geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 14:05

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Özdemir'in rol alacağı İlk film, Gold Film’le gerçekleştirilecek ve henüz adı belirlenmemiş olan bu yapım Disney Plus için çekilecek. Senaryosunu "Aşk Taktikleri" serisinin de yazarlarından Pelin Karamehmetoğlu’nun kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Hülya Gezer üstlenecek. Demet Özdemir, bu filmin çekimlerine Eylül ayında başlayacak.

Özdemir’in Ekim ayında ise bir festival filmi için sete çıkacağı öğrenildi. Bu filmin yönetmeni, ilk uzun metraj filmi "Cennetten Kovulmak" ile 50. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülü kazanan ve ikinci filmi "Okul Tıraşı" ile 71. Berlin Film Festivali'nin Panorama Bölümü’nde seçilen Ferit Karahan olacak.

İki filmi de tamamladıktan sonra, Demet Özdemir’in ana akıma döneceği ve MF Yapım’ın Pınar Bulut’un yazdığı “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin devamı niteliğinde olan “Aşk Bir An” dizisinden teklif aldığı konuşuluyor. Özdemir’in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

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