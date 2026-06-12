Demet Özdemir Firuze'yi Söyledi, Koy İnledi!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Demet Özdemir yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Muğla'nın dünyaca ünlü tatil cenneti Göcek'te aldı. Popüler koyları mesken tutan güzel oyuncu bu kez gözlerden uzak sevdikleriyle baş başa bir tatili tercih etti. Oyuncu Demet Özdemir ailesiyle birlikte Göcek'te tekne tatili yaparken görüntülendi. Tatil için tercih edilen teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi.

Deniz Sezonunu Ailesiyle Birlikte Açtı

Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ünlü yıldız yazın ilk günlerinde lüks bir tekne kiralayarak ailesini ağırladı. Demet Özdemir deniz sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı. Dinlenmek için tekne tatilini tercih eden oyuncu ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Aile bağlarına verdiği önemle bilinen Özdemir'in neşeli halleri dikkat çekti.

Firuze Şarkısıyla Koyu İnletti

Teknenin güvertesinde rüzgarın ve manzaranın tadını çıkaran güzel oyuncu bir ara müzik listesinden Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun unutulmaz parçasını seçti. Teknede müzik dinleyen Özdemir, Sezen Aksu'nun şarkısı Firuze'yi açarak yüksek sesle eşlik etti. Şarkıyı coşkuyla söyleyen oyuncunun sesi koyda yankılandı. Özdemir'in şarkıya eşlik ederken sergilediği neşeli performans çevredeki diğer teknelerden de ilgiyle izlendi.

Denize Girmedi, Arkadaşlarına Fotoğrafçılık Yaptı



Günün ilerleyen saatlerinde güneşin tadını çıkarmaya devam eden başarılı oyuncu, sıcak havaya rağmen serin sulara atlamak yerine dinlenmeyi seçti. Gün boyunca denize girmeyen Demet Özdemir, zamanını ailesiyle sohbet ederek geçirdi. Özdemir, bir ara da kano yapan arkadaşını telefonunu eline alarak onun fotoğraflarını çekti. Arkadaşının kano üzerindeki anlarını en iyi açıdan yakalamak için yoğun çaba sarf eden oyuncu, samimi ve doğal görüntüler verdi.

Gecelik Ücreti Dudak Uçuklattı



Demet Özdemir ve ailesinin Göcek koylarını gezerken konakladığı lüks motoryatın maliyeti de magazin kulislerinde hemen yerini buldu. Oyuncunun tatil için tercih ettiği teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi. Demet Özdemir'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Lüks tatiline devam eden güzel oyuncunun, birkaç gün daha Göcek kollarında kalacağı öğrenildi.