Demet Özdemir düğün için 3 gelinlik hazırlattı! Hediye edecek!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti önümüzdeki cuma akşamı Sarıyer'de bir otelde dünya evine girecek.



Özdemir, düğünde Eda Güngör ve Nihan Peker imzalı iki özel tasarım ve bir de Alexander McQueen marka olmak üzere toplam değeri 200 bin Türk Lirası olan 3 gelinlik giyecek.



Birini düğün sonrası 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın olan gelin adayına hediye edecek.

2 MİLYON TL'LİK HEDİYE!

Öte yandan Oğuzhan Koç'un düğün öncesi Özdemir'e hediye edeceği mücevher için yaklaşık iki milyon TL ödediği öğrenildi.