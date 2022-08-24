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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir düğün için 3 gelinlik hazırlattı! Hediye edecek!

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç muradına eriyor. Cuma akşamı Sarıyer'de bir otelde evlenecek olan çift düğün için kesenin ağzını açtı. 30 yaşındaki Özdemir düğün için 3 gelinlik giyecek ve gelinliklerden birini düğün sonrası 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın olan gelin adayına hediye edecek.

Demet Özdemir düğün için 3 gelinlik hazırlattı! Hediye edecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-08-2022 12:12

 

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti önümüzdeki cuma akşamı Sarıyer'de bir otelde dünya evine girecek.

Özdemir, düğünde Eda Güngör ve Nihan Peker imzalı iki özel tasarım ve bir de Alexander McQueen marka olmak üzere toplam değeri 200 bin Türk Lirası olan 3 gelinlik giyecek.

Birini düğün sonrası 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın olan gelin adayına hediye edecek.

2 MİLYON TL'LİK HEDİYE!

Öte yandan Oğuzhan Koç'un düğün öncesi Özdemir'e hediye edeceği mücevher için yaklaşık iki milyon TL ödediği öğrenildi.

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