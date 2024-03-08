Demet Özdemir bu kez gözlükleriyle gündemde: "Acımız büyük"

Demet Özdemir, iş toplantısı için geldiği mekanda üç saate yakın bir süre kaldıktan sonra çıkışta kameraların karşısına geçti. Ünlü oyuncu, yeni projeler üzerine görüşmeler yaptığını söyledi.





Basın mensuplarının röportaj taleplerine acelesi olduğunu belirterek yanıt veren Demet Özdemir, ardından aracına binerken dikkat çeken özellikleriyle renkli ve kalın çerçeveli gözlükleriyle objektiflere yansıdı.



Demet Özdemir'in gözlükleri dikkat çekerken sosyal medyada Cem Yılmaz'ın "Acımız büyük" şakasına göndermeler yapıldı.



