Demet Özdemir, Adım Farah'ta sesiyle büyüledi!

FARAH’TAN TAHİR’E DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ!

Ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'a hayat veren Demet Özdemir, yarın akşam ekrana gelecek bölümde Engin Akyürek’in canlandırdığı Tahir karakterine doğum günü hediyesi olarak şarkı söyleyecek, sesiyle izleyiciyi büyüleyecek.

Söz ve müziği Can Ozan’a, icrası Zeynep Bastık ile Can Ozan’a ait olan, yapımı ise Hypers’ın üstlendiği “Toprak Yağmura” şarkısı eşliğinde Farah ile Tahir’in ikili dansları da kalpleri ısıtacak.

Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin der yer aldığı “Adım Farah”, 24 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.