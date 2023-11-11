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Demet Özdemir açıkladı: Sevgilisi var mı?

Şahsiyet'in galasına katılan Demet Özdemir aşk hayatına dair sorulara yanıt verdi. İşte Demet Özdemir'in açıklamaları...

Demet Özdemir açıkladı: Sevgilisi var mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2023 10:25

Uniq İstanbul Expo'da gerçekleşen 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezon galasına katılan Demet Özdemir, usta oyuncu Haluk Bilginer'in canlandırdığı 'Agâh Beyoğlu' karakterine hayat veren dizinin gösterim öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

"BEDAVAYA YAPIYORUM"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde çıkan "Kulüp açıyor" haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Olabilir mi öyle bir şey? Çok yakın bir arkadaşım açıyor. Manevi olarak destek olmak amaçlı bir tanıdığıma destek veriyorum sadece. Ticari bir bağlantım yok tabii ki. Bunu bedavaya yapıyorum diyelim. Arkadaşlarımın mekanı ilk tercihim oluyor çünkü güvende hissediyorum" şeklinde konuşarak konuya açıklık getirdi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Aşk haberleri hakkında ise ünlü oyuncu, "Şu anda çok yoğun bir tempodayım. Gerçekten hayatımda kimse yok. Böyle bir şey olursa da saklamam emin olun. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok" dedi.

"BİRAZDAN BANA DAHA YAKIN OLACAK"

Maria filminde Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde yer almasına gönderme yaparak yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu bu filmle ilgili şaka yapan Özdemir, "Angelina, seni kıskanıyorum ama birazdan bana daha yakın olacak. İkna ederim diye düşünüyorum" diyerek gülümsedi.

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