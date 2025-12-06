Demet Özdemir Ablasını Kaptı, Katar'a Gitti: Özdemir Kardeşlerin Tatil Keyfi!

Oyuncu Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ile birlikte Katar’a tatile gitti. İkili, tatil karelerini sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2025 11:11

Son dönemin en çok kazanan oyuncularından olan ve Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisindeki Nisan karakteriyle dikkat çeken Demet Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ablası Derya Özdemir ile Katar Macerası

17,1 milyon takipçisi bulunan 33 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez ablası Derya Özdemir ile yaptığı sürpriz tatille gündeme geldi. Özdemir, ablasını alarak soluğu Katar'da aldı.

Abla-kardeş, Katar tatilinden çekildikleri neşeli ve yeni kareleri Instagram hesaplarından peş peşe paylaştı. Özdemir kardeşlerin bu pozlarına, kısa sürede hayranlarından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

