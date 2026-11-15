Demet Evgar Tüm Birikimini Kaybetti! “Stresten Yürüyemedim”

Demet Evgar, Macbeth tiyatro oyunu için tüm birikimini kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu yaşadığı stres yüzünden bir dönem yürüyemediğini söyledi!

Demet Evgar Tüm Birikimini Kaybetti! “Stresten Yürüyemedim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 18:55

Bahar dizisiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Demet Evgar özel hayatına ve geçmişte yaşadığı zorlu günlere dair açıklamalarıyla gündeme geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan başarılı oyuncu kariyerinde kolay kolay unutamayacağı bir dönemi anlattı. Özellikle yapımcılığını üstlendiği tiyatro oyunu yüzünden yaşadığı maddi kayıp herkesi şaşırttı. Evgar o süreçte yalnızca parasını değil sağlığını da kaybetme noktasına geldiğini söyledi.

Macbeth İçin Tüm Birikimini Harcadı

1 Kadın 1 Erkek dizisindeki Zeynep karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Demet Evgar, daha sonra Avlu, Alev Alev ve Bahar gibi yapımlarla başarısını sürdürdü. Ancak oyuncunun kariyerinde her şeyin yolunda gittiği dönemler kadar zorlandığı zamanlar da oldu.

Evgar, yapımcılığını üstlendiği Macbeth adlı tiyatro oyununun kendisi için oldukça ağır bir deneyime dönüştüğünü anlattı. Bu proje uğruna bütün birikimini kaybettiğini söyleyen oyuncu yaşadığı maddi sıkıntıların kendisini derinden sarstığını itiraf etti. Büyük emek verdiği işin ardından böyle bir kayıp yaşamak Evgar için hiç kolay olmamış.

“Stresten Yürüyemedim”

Yaşadığı ekonomik sıkıntıların psikolojisini de etkilediğini anlatan Demet Evgar o dönemde yoğun stres nedeniyle bir süre yürüyemediğini açıkladı. Ünlü oyuncunun bu sözleri yaşadığı sürecin ne kadar yıpratıcı olduğunu gözler önüne serdi.

Dalış Yapmak Ona İyi Geldi

Zorlu günleri geride bırakmaya çalışırken dalış yapmaya başladığını söyleyen Evgar bu aktivitenin kendisine iyi geldiğini belirtti. Biraz olsun nefes almasını sağlayan bu deneyim toparlanma sürecinde ona destek olmuş.

Mesleğine duyduğu tutkuyu da dile getiren oyuncu “Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın. Etrafım için hiç iyi olmaz” sözleriyle oyunculuğun hayatındaki yerini bir kez daha gösterdi.

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