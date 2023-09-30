Demet Akbağ, "Sandık Kokusu" Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor

Tecrübeli oyuncu Demet Akbağ, son iki yıl içinde birçok dizi ve film teklifi aldı. Bu teklifler arasından, 03 Medya tarafından üretilen "Sandık Kokusu" adlı diziye evet dedi. Peki, Demet Akbağ'ın son projesi olan "Sandık Kokusu" hakkında bilmeniz gerekenler neler? İşte ayrıntılar:

Demet Akbağ Hangi Diziyle Ekranlara Dönüyor?

Tecrübeli sanatçı Demet Akbağ, son olarak "Akrep" adlı dizide izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi, 03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Sandık Kokusu" dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Bu projede Metin Özdülger, Özge Özpirinççi ve Necip Memili gibi isimlerle birlikte rol alıyor. Dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun yapıyor.

Dizideki Karakterler ve Oyuncular

Özge Özpirinççi, annesiyle arasındaki ilişkiyi mercek altına alan bu dizide "Karsu" karakterine hayat veriyor. Demet Akbağ ise, Özge Özpirinççi'nin canlandırdığı Karsu karakterinin annesi "Filiz" rolünde izleyici karşısına çıkacak. Filiz karakterinin hikayesi dizide önemli bir yere sahip olacak ve Demet Akbağ'ın performansının etkileyici olması bekleniyor.

Demet Akbağ Kimdir?

1960 yılında Denizli'de doğan Demet Akbağ, Oktay İybar ve Benan Yavuzkol çiftinin ilk çocuğudur. Ailesinin 13 yaşında ayrılması sonucu annesiyle İstanbul'a yerleşti. Oyunculuk eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı'nda tamamladı. İlk filmi "Davacı" ile kariyerine başlangıç yaptı. Zafer Çika ile evliliğinden olan Ali adında bir oğlu vardı.

Demet Akbağ'ın Sinema Kariyeri

1986: Davacı - Dursun'un Karısı

1987: Homoti - Zeynep Erez

1993: Tersine Dünya - Bitirim Leyla

2000: Vizontele - Sıti Ana

2004: Neredesin Firuze - Firuze

2005: Organize İşler - Nuran Ocak

2008: O... Çocukları - Mehtap Anne

2010: Eyyvah Eyvah - Firuzan

2011: Eyyvah Eyvah 2 - Firuzan

2012: Hükümet Kadın - Xate

2013: Hükümet Kadın 2 - Xate

2014: Eyyvah Eyvah 3 - Firuzan

2015: Kış Uykusu - Necla, Niyazi Gül Dörtnala - Sultan Şahmerdan

2016: Görümce - Falcı Feriştah (Konuk Oyuncu)

2018: Görevimiz Tatil - Türkan Mutlu

2020: 9 Kere Leyla - Leyla

Demet Akbağ, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almış ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. "Sandık Kokusu" adlı dizideki performansı da merakla bekleniyor.