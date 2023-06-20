Demet Akalın'ın tekne tatili

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve dokuz yaşındaki kızı Hira ile birlikte Bodrum tatiline devam ediyor. Ancak pahalılıktan dolayı dert yanmasının ardından, şimdi de yağmur engeline takıldılar. Önceki gün kiraladıkları lüks tekne ile Ege'nin serin sularına açılan ünlü şarkıcı, Akvaryum Koyu'nda görüntülendi.

Demet Akalın, tatilde ailesinin yanı sıra yakın arkadaşlarını da yanına alarak keyifli bir zaman geçiriyor. Ancak günlük kirası 10 bin TL'den başlayan lüks tekneyle denize açılan grup, hava koşullarının istedikleri gibi olmamasıyla karşılaştı. Akvaryum Koyu'na demirleyen ve burada yemeklerini yiyen Demet Akalın ve arkadaşları, güneşlenmek için teknenin üst kısmına geçmek istediler. Ancak bu planları, yağmurun başlamasıyla suya düştü.

Yağmur engeline rağmen Demet Akalın ve ailesi, tatilin keyfini çıkarmaya devam etti. Teknenin iç kısmına geçen grup, keyifli sohbetlerle vakit geçirirken yağmurun geçmesini beklediler. İlerleyen saatlerde hava durumu düzeldiğinde, güneş tekrar yüzünü gösterdi ve Demet Akalın ile beraberindekiler, güneşlenmeye devam etti.