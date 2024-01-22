Demet Akalın'ın sahne kostümüyle sosyal medyanın dilinde: 'Hiç dostun yok mu?'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, en son konserinde giydiği kıyafetle sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Popçu, altın rengi etek-büstiyer takımını ünlü bir markadan seçerken, takımın altına siyah bir body giymesinin ardından eleştirilere maruz kaldı. Aldığı olumsuz yorumların ardından Akalın, yaşananları açıklığa kavuşturdu.

Demet Akalın'ın sahne kostümüyle sosyal medyanın dilinde: 'Hiç dostun yok mu?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 09:55

Demet Akalın, en son verdiği bir konserle giydiği kıyafetiyle dikkat çekti. Yurtdışındaki birçok tanınmış sosyal medya fenomeninin sıkça tercih ettiği, ülkemizde de yaygın olarak bulunan ünlü bir markaya ait altın rengi etek-büstiyer takımını tercih eden popçu, bu kombini siyah bir body ile tamamlamasıyla olay yarattı.

Instagram kullanıcıları, ünlü şarkıcının sahnedeki görünümü hakkında çeşitli yorumlar yaparak konuşmaya başladı.

İŞTE O YORUMLAR

- 'Çocuğuma üşümesin diye elbisenin altına body giydirdim' kombini olmuş!
- Herkes vücuduna göre giyinirse, gözler yorulmaz sanki...
- Markanın yakışmadığı tek insan olarak tarihe geçersin Demet.
- Demet’e daha çok yakışmış! Herkes sıfır beden olmak zorunda değil.
- Kız bu ne? Hiç mi dostun yok?
- En azından usturuplu giyinmiş.
- Çok yakışmış maşallah Demet ablama.

"BU KIYAFETLERİ SADECE 34 BEDEN OLANLAR GİYMİYOR"



Demet Akalın, gelen yorumlara cevap vererek, "Bu kıyafetleri sadece 34 beden olanlar değil, 40 beden olanlar da giyebilir! Ben cıbıldak giymedim, kilo verince artık..." dedi.

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