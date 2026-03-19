Demet Akalın'dan Ünlülere “İnanmayın” Çağrısı

Demet Akalın, “diyetle zayıfladım” diyen ünlülere sert çıktı. Ünlü şarkıcı kilo verme sürecine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi : 19-03-2026 16:00

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Demet Akalın, kilo verme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Akalın, sosyal medyada sıkça dile getirilen “diyetle zayıfladım” söylemlerine tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda kilo verme yöntemlerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

“Diyetle Zayıfladım Diyenlere İnanmayın”

Demet Akalın, diyet ve sporla zayıfladığını söyleyen ünlü isimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür söylemlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Akalın, “Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın” sözleriyle dikkat çekti.

Kendi Sürecini de Paylaştı

Ünlü şarkıcı, açıklamasında kendi deneyimine de yer verdi. Kilo verme sürecinde kullanılan yöntemlere değinen Akalın, bu konuda açık bir ifade kullandı.

Paylaşımında, “Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok” sözlerine yer verdi.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Demet Akalın’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Paylaşım, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Ünlü şarkıcının sözleri, özellikle kilo verme yöntemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Uyarı Niteliğinde Açıklama

Öte yandan haberde adı geçen zayıflama yöntemiyle ilgili herhangi bir sağlık tavsiyesi verilmediği belirtildi. Bu tür uygulamaların uzman kontrolünde değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Akalın’ın açıklamaları, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

