Demet Akalın’dan şok iddia: “Engin Polat, Dilan Polat’ı darp ediyordu”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gel Konuşalım adlı televizyon programında, eski arkadaşı Dilan Polat'ın geçmişte Engin Polat'tan şiddet gördüğünü iddia etti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçlamalarla tutuklu yargılanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" adlı programda yorumculuk yapan Demet Akalın, Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğüne dair açıklamalarda bulundu. Akalın, Dilan Polat'ın çocukları düşünmesi gerektiğini belirterek, Engin Polat'ın Dilan'ı dövdüğünü iddia etti. Akalın, geçmişte Dilan'ın kendisine dayak yediği bir olayı paylaştı ve bu durumun karakola taşınmasını önerdiğini ifade etti.

Programın sunucusu Jess Molho, Akalın'ın açıklamalarını değerlendirirken, Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğü iddiasının 2019'dan önceki bir döneme ait olduğunu belirtti. Ayrıca, avukat Sedef Selçuk da programda Dilan Polat ile Engin Polat arasındaki şiddeti ilk defa duyduğunu ifade ederek, ilişkilerdeki bozuk kimyanın zamanla şiddete dönüşebileceğini söyledi. Selçuk, ayrıca Stockholm sendromunu da açıkladı ve tartışmaların fiziksel şiddete dönüşmediği durumlarda ilişkilerin bitmediğini vurguladı.



