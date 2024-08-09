Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Instagram'a getirilen erişim yasağının ardından Demet Akalın, X platformu üzerinden yetkililere seslenirken bir yandan da yasağı eleştirmeyen ünlü isimlere laf atıyor. Son olarak Afra Saraçoğlu'na "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!!!" diye yorumda bulunan Akalın, bu kez Serenay Sarıkaya hakkında konuştu.
Instagram'ın yokluğunda kendini dizilere veren şarkıcı, Netflix'te yayınlanan ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı "Şahmaran" dizisiyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu.
Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdıran Demet Akalın'ın uslubü ise tartışma konusu oldu.
Akalın, Serenay, hey anam hey! Nasıl bir oyuncusunun sen ya! Şahmaran manyak karı ya!" diye yazdı.
Akalın'ın yorumunu görenlerin bir kısmı üslubuna takılırken, bir kısmı da Serenay övgüsüne destek oldu.