Demet Akalın’dan Sahte Reklam Uyarısı: "Bu Nasıl Bir Geri Zekalılıktır?"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde artan yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin hedefi oldu. Kendi fotoğraflarının ve sesinin izinsiz kullanılarak zayıflama ürünleri reklamı yapıldığını fark eden Akalın, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

"Yapay Zekayla Yapmışlar, Siz İyi misiniz?"

Dolandırıcıların, teknolojiyi kullanarak sanki kendisi bir ürünü tavsiye ediyormuş gibi sahte videolar hazırlamasına sert tepki gösteren ünlü sanatçı, takipçilerini şu sözlerle uyardı:

"Bu sayfada bugünün dolandırıcısı, yapay zekayla yapmış. Siz iyi misiniz ya? Derhal silin bunu. Nasıl bir geri zekalılıktır ya?"

"Ben Ameliyat Oldum, Yalan Söylemeyin"

Kendi ağzıyla sahte ürün tanıtımı yapılmasına sinirlenen Akalın, zayıflama sürecinin gerçeklerini de açık yüreklilikle paylaştı. Hiçbir mucizevi ürünle zayıflamadığını vurgulayan şarkıcı, süreci şu sözlerle özetledi:

"Ürün tanıtımı yapıyor benim ağzımla. Hayatım ben 2 sene önce yağlarımı aldırdım, birkaç kez de herkesin bildiği zayıflama iğnesini kullandım. Yağ ameliyatı olana kadar her şeyi denedim."

Takipçilerine bu tarz reklamlara itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulunan Akalın, yasal yollara başvuracağının da sinyalini verdi.