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Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti

Demet Akalın, Dilan Polat adında eski bir fotoğrafçı hakkında şu anda dört ayrı soruşturmanın sürdüğünü ilk kez dile getirdi. İşte ayrıntılar...

Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2023 17:17

Demet Akalın, haklarında dört ayrı soruşturma yürütülen ve eskiden fotoğrafçılığını yapan Dilan Polat hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları nedeniyle uzun süredir ülke gündemini meşgul ediyor ve lüks yaşamlarıyla dikkat çekiyordu.

Çiftin kazandığı ve harcadığı paraların kaynağı hakkında şüpheler bulunduğu gerekçesiyle Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) incelemelerde bulundu ve rapor hazırladı. Bu rapor sonucunda çift hakkında dört ayrı soruşturma başlatıldı, tüm mal varlıklarına el konuldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Sonuç olarak, Dilan Polat ve Engin Polat çifti geçtiğimiz gece gözaltına alındı.

Demet Akalın ise tüm bu olaylar sonrasında ilk kez konuştu. Daha önce Dilan Polat'la aralarının açık olduğunu belirtmiş ve bu durum medyanın ilgisini çekmişti. Ancak ünlü şarkıcı, bu iddialara yanıt vermemişti.

Demet Akalın, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programında, eski fotoğrafçısı Dilan Polat ile ilgili ilk açıklamalarını yaptı.

Ünlü şarkıcı, Dilan Polat hakkında şunları söyledi: "Esra Balamir aracılığıyla tanıdım Dilan Polat'ı. Fotoğraflarımızı çekmesi için onu getirmişti. Gülşen'e oğlunun fotoğraflarını çekmesi için götürmüştüm. Sahne fotoğraflarımızı çekiyor, eşiyle birlikte geliyorlardı. Ancak, Dilan daha sonra farklı davranışlar sergilemeye başladı ve ben de uzaklaşmaya karar verdim. Benim ve kızım Hira'yla dalga geçen videolar çekti, bu nedenle ilişkimiz sona erdi. Onu bu şekilde görmek beni gerçekten üzdü."

Dilan Polat daha önce, Demet Akalın'dan para almadığını, ancak hediyeler aldığını ifade etmişti.

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