Demet Akalın’dan Kiracı İsyanı Sonrası Şok Karar

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eski kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evlerini kiraya vermeme kararı aldı. Akalın, evinde 5 bin TL gibi düşük bir fiyata oturan pilot kiracısı yüzünden yaşadığı sıkıntıları dile getirmiş ve bu kiracısına karşı isyan etmişti. Yaşanan bu gerginlik sonrasında şarkıcı, elindeki iki evi de boş tutma kararı aldığını açıkladı.

5 Bin TL'lik Kiracıya Açık İsyan

Demet Akalın, bir dönem evinde 5 bin TL gibi düşük bir bedelle oturan pilot kiracısıyla ciddi sorunlar yaşamıştı. Kiracısından evi tahliye etmesini isteyen, ancak olumsuz yanıt alan Akalın yaşadığı duruma isyan etmişti. Şarkıcı, bu konuyu kamuoyuyla paylaşırken kiracının tavrına tepki gösterdi.

Akalın, eski kiracısının düşük bir kira bedeli ödediğini vurguladı. "Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, kiracının kendisini daha da sinirlendiren bir hareket yaptığını aktardı. Akalın, bu durumu canlı yayında dile getirdikten sonra kiracının emlakçıya giderek, "Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim," dediğini öğrendi. Bu duruma öfkelenen Akalın, o evi almak için gece gündüz çalıştığını ve zorlukla krediyle ödediğini belirtti. O dönem mankenlik yaptığını, 10-12 saat ayakta beklediğini ve herkesin ağız kokusunu çektiğini anlattı.

Sorunu Çözemeyince Evi Sattı, Yeni Evlerini Boş Tutuyor

Ünlü şarkıcı, kiracısıyla yaşadığı tahliye ve kira bedeli sorununu hukuki yollarla çözemeyince evini satmakta bulmuştu. Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı'ya konuşan Demet Akalın, bu kararı neden aldığını açıkladı.

Akalın, "Kiracı yüzünden evi 'yok paraya' geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu," dedi. Ayrıca, yaşadığı bu kötü deneyimin kendisinde bıraktığı etki nedeniyle radikal bir karar aldığını duyurdu. Akalın, şu an sahip olduğu iki evinin de olduğunu belirtti. Fakat, sırf bu yüzden o evleri kiraya vermediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam," sözleriyle kiracı sorunları nedeniyle yaşadığı mağduriyeti ve kararlılığını ifade etti.