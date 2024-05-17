Demet Akalın'dan Hande Erçel yorumu: "Çökmüş"

77. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Hande Erçel, tarzıyla ilgili pek çok eleştiri aldı. Kırmızı elbisesinin abartılı detayları ve makyajı beğenilmeyen Erçel'e bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Akalın, "Bu kızın yüzü gözü ne hale gelmiş, çökmüş" diye yorum yaptı.

Demet Akalın'dan Hande Erçel yorumu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2024 18:29

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 77. Cannes Film Festivali'ne katılarak kırmızı halıda boy gösterdi. Ancak, tarzıyla ilgili aldığı eleştirilerle gündeme geldi. Reklam yüzü olduğu takı markasının onur konuğu olarak festivalde yer alan Erçel'in kıyafeti ve makyajı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Eleştiriler arasında en dikkat çekeni ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Erçel'in fotoğrafını görünce yaptığı yorumda, "Yüzü gözü ne olmuş bu kıza ya, çökmüş" ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu yorumu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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