Demet Akalın'dan Hande Erçel yorumu: "Çökmüş"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 77. Cannes Film Festivali'ne katılarak kırmızı halıda boy gösterdi. Ancak, tarzıyla ilgili aldığı eleştirilerle gündeme geldi. Reklam yüzü olduğu takı markasının onur konuğu olarak festivalde yer alan Erçel'in kıyafeti ve makyajı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.





Eleştiriler arasında en dikkat çekeni ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Erçel'in fotoğrafını görünce yaptığı yorumda, "Yüzü gözü ne olmuş bu kıza ya, çökmüş" ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu yorumu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.