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Gecce Magazin Haberleri

Demet Akalın'dan FBI itirafı

Demet Akalın, katıldığı bir magazin programında eşi için FBI'dan temiz kağıdı aldırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Demet Akalın'dan FBI itirafı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2023 12:59

12 yıldır birlikte olduğu Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini açıklayan Akalın, hayat arkadaşı için neden FBI'dan kağıt aldığını açıkladı. 2012 yılında nikah masasına oturduğu Okan Kurt ile 2018 yılında boşanan Demet Akalın, hayat arkadaşının 12 yıldır kötü bir haberinin çıkmadığını ve evine bağlı birini olduğunu söyledi.



Okan Kurt'un Amerika'ya vize alamadığını söyleyen Akalın, "Okan, benim tanımadığım evli arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Doğum gününe de çağırmıyor o arkadaşlarını eşleriyle tanışmayayım diye galiba. O da bana 'Sen Amerika'ya gidiyorsun' diyor da o Amerika'ya gelemiyor. Gelse onunla giderim. Mahkemelik olduğu için vize alamıyor. Hızlı araba kullanmaktan cezası bitti ama sisteme düşmemiş. Orada avukat tutarak FBI'dan temiz kağıdı aldım. Ne yaptığını öğrenmek istedim çünkü neden alınamadığını öğrenmek için. Çok ilgincim dimi? Okan'ın bütün temiz kağıtları var. Okan'a çok güveniyorum" dedi.

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