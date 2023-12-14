Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: Türkiye seni iç çamaşırlarıyla görmek istemiyor

Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda sahne almasının engellendiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Amerika’da yaşamak istiyorsan orada kariyerine devam et" ifadelerini kullandı

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: Türkiye seni iç çamaşırlarıyla görmek istemiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-12-2023 13:54

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımda müzik sektöründe etkili kişiler tarafından sahne alma fırsatının ellerinden alındığını dile getirmişti. Şarkıcı, paylaşımında, kendisini uzun yıllardır çalıştıran insanların, daha fazla para kazanmak adına sahnelerden uzaklaştırılmaya çalışıldığını ve sektörü domine eden bazı sanatçıların bu durumu desteklediğini ifade etmişti.

Demet Akalın, Aleyna Tilki'nin bu açıklamalarına yanıt vererek, "Amerika’da yaşamak istiyorsan orada kariyerine devam et" şeklinde sert ifadeler kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada geniş bir eleştiri almıştı.

Akalın'ın tepkisine bir takipçisi, "Sezen Aksu 1991’de 'Namus' klibinde namuslu görünmek kimlere kalmış. Yıllar geçti ama namusu kadınla özdeşleştirenler değişmedi. Bu gidişle 2060 senesinde bu şarkıyı başka bir kadın sanatçı yine birilerine inat seslendirecek. O zaman: Hadi yandan…" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın ise, "Aleyna miniklerin starı, elinde ayıcıkla ünlü oldu! Genç bir kızdı koca kadın değil! Bizler mayoyla bile çıktık ama biz küçüklerin starı değildik sonra ben Ben Fero'yla evli mutlu çocukluyla aldım ama sonra da hiç mayo giymedim" dedi. Takipçisinin ikinci bir cevabına ise, "Demet Hanım, ister mayo giymiş olun ister burka, isterseniz 10 kez evlenin boşanın kimseyi ilgilendirmez. Aleyna’nın sahneye nasıl çıktığının da kimseyi ilgilendirmemesi gibi. Ki siz benzer yorumları Gülşen için de yaptınız. O yüzden olayı hiç yaşına bağlamayın bence. Sevgiler" yanıtını verdi.

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