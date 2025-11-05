Demet Akalın ve Okan Kurt 14. Yılını Kutladı: Özel Partiden Romantik Görüntüler

Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinin tam 14. yılını kutladı. Ünlü çift, bu özel yıl dönümlerinde bir parti düzenledi. Akalın ve Kurt, gecede pasta keserek romantik anlar yaşadı. Partiden gelen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Çiftin mutluluğu, hayranlarını sevindirdi.

Yıllara Meydan Okuyan İlişki: 14 Yıl Bitti

Türk pop müziğinin tanınan ismi Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Ancak Akalın ve Kurt, kızları Hira’nın babası ve annesi olarak ilişkilerini sürdürmeye devam ettiler. Akalın ve Kurt, bu kez birlikteliklerinin 14. yılını coşkuyla kutladılar. Ünlü çift, yıl dönümü şerefine eğlenceli bir parti organize etti. Gecede çılgınlar gibi eğlenen ikili, mutlu pozlar verdi.

Demet Akalın'dan Duygusal Mesaj: "Seni Seviyorum Minik"

Demet Akalın, yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Akalın, Okan Kurt ile çekilmiş karelerini Instagram’da yayınladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına anlamlı bir not yazdı. "14 yıl bitti vay be!" ifadelerini kullandı. Akalın, eşine olan aşkını "Seni seviyorum minik..." sözleriyle dile getirdi. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçilerden Mutluluk Dilekleri

Ünlü çiftin hayranları da yıl dönümü sevincine ortak oldu. Takipçiler, Akalın ve Kurt’a yorum yağdırdılar. Hayranlar, çifte yönelik olarak "Bir ömür boyu mutluluklar" gibi iyi dilek mesajları paylaştılar. Demet Akalın ve Okan Kurt, ilişkilerindeki bu özel günü romantik ve eğlenceli bir şekilde kutladılar.