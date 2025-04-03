Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında engelleme krizi yaşandı. Akalın'ın Ergen'i engellemesi, iki ünlü ismi karşı karşıya getirdi; "Koyun can, kasap mal derdinde."

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 10:26

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında yeniden bir gerginlik yaşandı. Akalın’ın Ergen’i sosyal medyada engellemesi üzerine, Ergen bu duruma tepki göstererek "Koyun can, kasap mal derdinde" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ise bu sözlere sert bir yanıt verdi:
"Kasap benmişim, mal da benim galiba! Evet, takipten çıktım! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek diye rezil olacağım dediğinde kasap değildim... Neyse, konu Narin olmasa!" dedi.

Demet Akalın, bir takipçisinin sorusu üzerine Gülben Ergen’i aslında bir ay önce engellediğini açıkladı.

Teşekkür Krizi Büyüdü

İkilinin arasındaki gerilim, Ergen’in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından yaptırılan bir anaokuluyla ilgili yaşanan "teşekkür krizi" sonrası başladı.

Diyarbakır Bağlar’da 2024 yılında kaybolan ve daha sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın adını taşıyan anaokulunun açılışı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti.

Gülben Ergen, okulun yapımına katkıda bulunan isimlere sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ancak Demet Akalın, teşekkür mesajında bir arkadaşının adının geçmemesine tepki göstererek, "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" dedi.

Gülben Ergen ise Akalın'a yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı, uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben WhatsApp’tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."

Bu açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ikili arasındaki gerginlik daha da tırmandı.

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