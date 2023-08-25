Advert

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Didim'deki konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada bir kaza yaşadı. Akalın'ın bulunduğu tekne iskeleye çarparak hızla suya gömüldü. O anları yaşadıktan sonra yaşadığı şok ve sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşımda bulundu. Demet Akalın, "Nasıl sağ çıktık, ben bile inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2023 12:31

Dün Didim'de sahne alacağı mekana gitmek üzere deniz yolunu tercih eden Demet Akalın, içinde bulunduğu teknenin iskeleye çarpması sonucu büyük bir kaza atlattı. Bu olayın etkisiyle uzun süre sarsılan Akalın, yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabında paylaştı.

Alnındaki şişlikle dikkat çeken Demet Akalın, aynı zamanda bir arkadaşının ellerinin de ezildiğini belirtti.

Akalın, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Merak etmeyin, iyi durumdayım. Alnımda hafif bir şişlik var. Yurtdışından gelen fanlarım beklediği için onları yarı yolda bırakmak istemedim. Kötü bir tekne kazası yaşadık. İskeleye çarptık ve tekne saniyeler içinde battı. O anı hala kafamda tam olarak algılayamıyorum. Anlaşılan kaderimizde varmış. Fanlarım da gitmedi, beni beklediler ve destek oldular. İyi olduğumu söylemeliyim. Şimdi Bodrum'a geri dönüyorum. Ancak bir sitemim var. Ambulans çağırdık ancak bir süre gelmedi. Defalarca arandığını hatırlıyorum. Neyse ki bir eczaneden yardım aldık. Bir arkadaşımızın parmakları ezildi. Yalıkavak Marina'ya bir ışık koysaydınız, böyle üzücü bir kaza yaşanmazdı. Travmatik bir deneyim yaşamazdık. Çok sayıda mesaj aldım, hepsine dönemedim. Tekneye hizmet veren bir bot tesadüfen bizi kurtardı. Çocuklara da minnettarım."

Bu yaşanan olay, Demet Akalın'ın hayranlarını da endişelendirdi.

 

Benzer Haberler
Gülben Ergen'e çifte doğum günü kutlaması Gülben Ergen'e çifte doğum günü kutlaması
Hande Erçel ev halini paylaştı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı Hande Erçel ev halini paylaştı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı
Burak Özçivit: Ailemi çok özledim! Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!
Burak Özçivit: Ailemi çok özledim! Burak Özçivit: Ailemi çok özledim!
Nurgül Yeşilçay: Nurgül Yeşilçay: "Neden TT olduğuma bakıyorum"
Yılın saç ekim merkezi Esteelegant Yılın saç ekim merkezi Esteelegant
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin