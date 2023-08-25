Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!

Dün Didim'de sahne alacağı mekana gitmek üzere deniz yolunu tercih eden Demet Akalın, içinde bulunduğu teknenin iskeleye çarpması sonucu büyük bir kaza atlattı. Bu olayın etkisiyle uzun süre sarsılan Akalın, yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabında paylaştı.

Alnındaki şişlikle dikkat çeken Demet Akalın, aynı zamanda bir arkadaşının ellerinin de ezildiğini belirtti.

Akalın, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Merak etmeyin, iyi durumdayım. Alnımda hafif bir şişlik var. Yurtdışından gelen fanlarım beklediği için onları yarı yolda bırakmak istemedim. Kötü bir tekne kazası yaşadık. İskeleye çarptık ve tekne saniyeler içinde battı. O anı hala kafamda tam olarak algılayamıyorum. Anlaşılan kaderimizde varmış. Fanlarım da gitmedi, beni beklediler ve destek oldular. İyi olduğumu söylemeliyim. Şimdi Bodrum'a geri dönüyorum. Ancak bir sitemim var. Ambulans çağırdık ancak bir süre gelmedi. Defalarca arandığını hatırlıyorum. Neyse ki bir eczaneden yardım aldık. Bir arkadaşımızın parmakları ezildi. Yalıkavak Marina'ya bir ışık koysaydınız, böyle üzücü bir kaza yaşanmazdı. Travmatik bir deneyim yaşamazdık. Çok sayıda mesaj aldım, hepsine dönemedim. Tekneye hizmet veren bir bot tesadüfen bizi kurtardı. Çocuklara da minnettarım."

Bu yaşanan olay, Demet Akalın'ın hayranlarını da endişelendirdi.



