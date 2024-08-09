Demet Akalın su faturasına isyan etti: "Oturmadığım eve 18 bin TL..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada sık sık gündeme getirdiği Instagram yasağına olan tepkilerinin ardından bu kez Bodrum'daki boş evine gelen yüksek su faturasıyla ilgili isyan etti.

Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin TL su parası gelmiş, hayaletler geziyor herhalde evde" diyerek duruma tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, bu paylaşımında MUSKİ Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Bu paylaşım sonrasında hızla harekete geçen MUSKİ, Akalın'a cevap verdi: "Sayın Demet Akalın, şikayetiniz ile ilgili ekiplerimizi gerekli incelemeleri yapmak üzere konut aboneliğinizin bulunduğu adrese yönlendirmiş bulunmaktayız."

Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının su faturası isyanı, takipçileri ve hayranları arasında büyük bir tartışma başlattı. Şimdi herkes, bu olayın nasıl çözüleceğini merakla bekliyor.