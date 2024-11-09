Demet Akalın sahne tarzıyla büyüledi!

Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, konser maratonuna İstanbul’da devam etti. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahnede sergilediği enerjik performans ve dikkat çeken sahne kıyafetleriyle hayranlarının beğenisini kazandı. İstanbul konserinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gören Akalın’a hayranlarından yorum yağarken, popçu Simge Sağın da destekleyici bir yorum yaparak “Tarzını konuşturmuşsun!” ifadelerini kullandı.



Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, sahne kıyafetleriyle kimi zaman eleştirilse de, bu kez tarzıyla gündeme oturdu. Hayranlarına eğlenceli bir gece yaşatan Akalın, konser sonrası paylaştığı sahne fotoğraflarıyla sosyal medyada yoğun ilgi gördü.