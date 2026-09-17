Demet Akalın Konserinde Skandal! Tacize Uğrayan Popçu İsyan Etti

Demet Akalın Merter Moda Haftası konserinde tacize uğradı! "Her tarafımı elledi" diyerek isyan eden ünlü popçunun yaşadığı skandalın detayları haberimizde.

Demet Akalın Konserinde Skandal! Tacize Uğrayan Popçu İsyan Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 09:29

Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın dün akşam İstanbul'da sahne aldığı Merter Moda Haftası kapsamında düzenlediği konserde neye uğradığını şaşırdı. Şarkıları ve sahne şovlarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefleyen ünlü sanatçı konser esnasında çirkin bir taciz vakasıyla karşı karşıya kaldı.

Seyircilerin Arasına İndiği Sırada Tacize Uğradı

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söylemek amacıyla sahneden inerek seyircilerin arasına karışan Demet Akalın tanımadığı bir erkek şahsın fiziksel tacizine maruz kaldı. Yaşadığı durum karşısında büyük bir şok ve öfke yaşayan ünlü popçu tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Sahnede güvenlik görevlilerine seslenen Akalın "Her tarafımı elledi ya alın şunu!" diyerek tacizciye bağırdı ve güvenlik güçlerinin müdahale etmesini istedi. Yaşanan çirkin olayın ardından konserdeki gerginlik ve şaşkınlık anları dikkatlerden kaçmadı.

Okan Kurt İle Mekanı Terk Etti

Yaşanan skandalın ardından moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen ünlü şarkıcı sahne performansını tamamladıktan sonra hızla mekanı terk etti. Kendisini bekleyen eşi Okan Kurt ile birlikte otomobiline binen Demet Akalın olayın ardından derin bir sessizliğe büründü.

Mekan çıkışında kendisini görüntüleyen ve yaşanan olayla ilgili soru sormak isteyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü sanatçı hızlı adımlarla alandan uzaklaştı. Olayın ardından magazin dünyası ve sosyal medya kullanıcıları ünlü popçuya destek mesajları yağdırdı.

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