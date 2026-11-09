Demet Akalın Konserinde Sefo Sürprizi: Antalya'da Yer Yerinden Oynadı!

Demet Akalın Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. Sefo ile "Yerinde Dur" şarkısındaki sürpriz düeti geceye damga vurdu.

Demet Akalın Konserinde Sefo Sürprizi: Antalya'da Yer Yerinden Oynadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 09:35

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya ayağında coşku sekizinci gününde de hız kesmeden devam etti. Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın Konyaaltı Beach Park'ta binlerce müzikseverin karşısına çıkarak festival akşamına enerjisiyle damga vurdu.

Demet Akalın Rüzgarı

Festival kapsamında sahne alan Demet Akalın hit şarkılarından oluşan zengin repertuvarıyla Antalyalılara müzik dolu saatler yaşattı. Sahne performansı ve yüksek enerjisiyle alanı dolduran dinleyicileri coşturan ünlü sanatçı, festivalin en çok konuşulan konserlerinden birine imza attı.

"Yerinde Dur" Şarkısında Sefo Sürprizi!

Konserin en heyecan verici anı ise Demet Akalın'ın popüler şarkısı "Yerinde Dur"u seslendirdiği sırada yaşandı. Akalın şarkı ortasında ünlü rapçi Sefo'yu sahneye davet ederek izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. İki başarılı sanatçının aynı sahnede buluşup düet yapması Konyaaltı Beach Park'ı adeta yıktı geçti. Bu sürpriz ortaklık festivalin en unutulmaz anları arasında yerini aldı.

Festival Finali Hakan Altun Konseriyle Yapılacak

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ücretsiz konser serisi, coşkulu atmosferiyle son gününde de devam ediyor. Müzik, sergi ve kültür etkinlikleriyle dolu festival rotası 8 Kasım akşamı ünlü sanatçı Hakan Altun'un vereceği dev kapanış konseriyle görkemli bir şekilde sona erecek.

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