Demet Akalın kiracı kriziyle gündemde: "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum"

Mankenlik yaptığı yıllarda krediyle satın aldığı evini kiraya veren Akalın, 8.000 TL kira aldığı evindeki kiracısının sorun yarattığını bir süredir ifade ediyor. Daha önce canlı yayında duruma isyan eden şarkıcı, "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! Bugün dört kişi bir yere gidiyorsun, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş." açıklamasında bulunmuştu.

Akalın, kiracıyı evden çıkartma isteğini bu kez sosyal medya üzerinden açıkça dile getirdi:



"Nasıl yaptınız? Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene"