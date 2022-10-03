Demet Akalın isyan etti: "İdam gelmeli..."

Ankara-Çankaya’da önceki akşam bir mekana giden grup sahnede olan müzisyen Onur Şener’den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Onur Şener, mekan çıkışında tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geride 5 yaşında bir kız çocuğu bıraktı…

"İDAM GELMELİ"



Yaşananlara isyan eden Demet Akalın tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



“İdam gelmeli!!! Kimsenin evladını babasız bırakamazsın!! Aşağılıksınız, bir şarkı için can gitti, baba gitti.”