Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu: "Arkadaşlarımın birer birer gitmesine dayanamıyorum"

Arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayan Demet Akalın: “Arkadaşlarımın birer birer gitmesine dayanamıyorum. Kimseyle küs kalmak istemiyorum.”

Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2024 10:25

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Metin Arolat’ın cenaze törenine katılarak son görevini yerine getirdi. Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayan Akalın, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

Akalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarını kaybetmenin kendisi için çok zor olduğunu belirtti. "Arkadaşlarımın birer birer gitmesine dayanamıyorum. Kimseyle küs kalmak istemiyorum," diyen ünlü şarkıcı, bu kayıpların hayatını sorgulamasına neden olduğunu ifade etti.

Demet Akalın, uzun yıllardır dostlukları süren Arolat’a duyduğu özlemi ve üzüntüyü dile getirirken, cenaze töreninde oldukça duygusal anlar yaşandı.

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