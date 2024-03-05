Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu: "Onun adına..."

Önceki gün, Demet Akalın Gençlik Festivali'nde performans sergiledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, geçtiğimiz hafta evlenen Ebru Gündeş için "Onun adına çok mutlu oldum" dedi.

Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-03-2024 11:19

İstanbul Volkswagen Arena, 3 Mart Pazar günü, unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen festival, birbirinden ünlü sanatçıların muhteşem performanslarıyla dolu dolu geçti.

Festivalde sahne alan sanatçılar arasında Demet Akalın, Hande Ünsal, Sefo, Rabia Tunçbilek ve Brianna gibi tanınmış isimler yer aldı. Demet Akalın da seyircilere unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar arasında yer aldı. Sahne performansının yanı sıra Akalın, seyircilerin arasına inerek onlarla birlikte şarkılarını seslendirdi ve hayranlarıyla özel anlar yaşadı.

Akalın, festival alanında hayranlarıyla fotoğraf çektirirken gazetecilerle de sohbet etti. Kendisiyle yapılan röportajda Akalın, geçirdiği ameliyat sürecinden ve müzik çalışmalarından bahsetti. Akalın, ameliyat sonrası şarkı söyleme konusunda korkular yaşadığını ancak son birkaç gündür çalışmalarını hızlandırdığını ve yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. Yıllar aradan sonra "Deli Cesareti" adını verdiği albümünde Ersay Üner, Gökhan Özen gibi isimlerin yer alacağını belirtti.

Demet Akalın, uzun bir süredir gecelere çıkmadığını belirtti. "Şu anda halim yok, doğrusu. Yoğun bir programım var, önce kızımı alıyorum, sonra konsere gidiyorum. Eskiden sık sık çıkardım ama artık pek yapmıyorum. Ancak çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım sahne alıyorsa bazen onun konserine gidiyorum. Mesela Ebru'nun konserine. Onun için elim kanda olsa bile giderim, çünkü gerçekten çok seviyorum. Onun mutluluğuna mutluluk katmak istiyorum. Telefonlaştık, konuştuk ve gerçekten onun adına çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

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