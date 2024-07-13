Demet Akalın, Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor

Son dönemde verdiği kilolarla magazin gündeminde olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, tatil için Çeşme'yi tercih etti. "Yaza girmeden önce liposuction yaptırdım. Doktorum altı kilo yağ aldı. 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" açıklamasını yapan Akalın, yeni görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı, "Operasyondan sonra her gün yürüyorum. Eski kıyafetlerimi çıkarıp bakıyorum. İlk şarkının klibinde hissettim bu durumu, çok güzel bir kıyafet vardı, onu giydim sonra operasyon yaptırmaya karar verdim. Estetik işi şans, cildine göre değişiyor" dedi.

Önceki gün Çeşme'de bikinili olarak görüntülenen Demet Akalın, eski eşi ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Arkadaşları Esra Balamir, Ebru Erbaş ve Nuray Kılınç ile Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere yansıyan Akalın, Ege'nin masmavi sularında serinlerken denizde Okan Kurt'la hararetli bir konuşma yaptı.

52 yaşındaki popçu, tatilde neşeli halleriyle dikkat çekerken, sea scooter ile kısa bir gezinti yapmayı da ihmal etmedi. Akalın'ın keyifli anları, tatilciler ve hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.