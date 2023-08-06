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Demet Akalın 'aşırı iticisin' dedi! MasterChef Tahsin'den cevap gecikmedi

'MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. TV8'in çok izlenen programının sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın, iddialı yarışmacıya tepki gösterdi. Tahsin Küçük ise ünlü şarkıcıya çok konuşulacak bir cevap verdi.

Demet Akalın 'aşırı iticisin' dedi! MasterChef Tahsin'den cevap gecikmedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'nin fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da yarışan iddialı yarışmacılardan Tahsin Küçük'e yönelik bir tepki paylaşımıyla gündemde. Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, yarışma ve yarışmacı hakkındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

MasterChef Türkiye All Star yarışmasının takipçisi olduğunu sık sık dile getiren Demet Akalın, Tahsin Küçük'ün davranışlarından rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Tahsin, 'şakalaşıyoruz' diyorsun ya aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar bay" şeklindeki ifadelerle tepkisini dile getirdi.

Tahsin Küçük ise Demet Akalın'ın tepkisine sessiz kalmadı. Yarışmacı, kendi hesabından yaptığı bir yanıtla, "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" şeklindeki sözleriyle tepki verdi. Küçük'ün bu yanıtı, tartışmayı daha da alevlendirdi.

MasterChef Türkiye All Star yarışması, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, ünlü isimlerin yarışmacılar ve yarışma hakkındaki görüşleri de sıkça merak konusu oluyor. Demet Akalın'ın tepkisi ve Tahsin Küçük'ün yanıtı, sosyal medyada ve medya platformlarında geniş yankı buldu.

 

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