Demet Akalın: Adımı onun adıyla anmayın!

Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Masa Restaurant'a geçmeden önce magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Demet Akalın'a, meslektaşı Fatih Ürek'in kendisi için yaptığı "Tapılası bir kadın olmak istiyor ama maalesef değil" açıklaması hatırlatıldı.

ÖNCE GÜLDÜ, SONRA CEVAP VERDİ

Ünlü popçu, gülerek önce cevap vermek istemese de daha sonra "Benim adımı onun adıyla anmayın" demekle yetindi. Arkadaşıyla kahve içip sohbet eden Akalın, uzun süren alışveriş turu sonrası alışveriş merkezinden ayrıldı.