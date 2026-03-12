"Delikanlı" Kadrosuna Taze Kan

Show TV Delikanlı dizisinin yeni oyuncusu kim? Fırat Altunmeşe Delikanlı dizisinde hangi rolde? Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in başrolünde olduğu OGM Pictures imzalı dizideki flaş gelişmenin detayları haberimizde...

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 12-03-2026 12:46

Show TV’nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan, OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen gibi dev isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosuna, hikâyenin seyrini değiştirecek kilit bir isim daha dahil oldu.

 İntikam Öyküsünde Kilit İsim: Saffet

Başarılı oyuncu Fırat Altunmeşe, dizide Saffet karakterine hayat vermek üzere yapım ekibiyle anlaşma sağladı.

  • Rolün Önemi: Altunmeşe’nin canlandıracağı Saffet, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) soluk soluğa izlenecek olan intikam öyküsünde kritik bir virajı temsil edecek.

  • Etkileşim: Yusuf'un karanlık ve adalet arayışı dolu dünyasında Saffet'in dost mu yoksa engel mi olacağı ise şimdiden merak konusu.

Yıldızlar Geçidi Başroller

"Delikanlı", kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Fırat Altunmeşe'nin katılımıyla daha da güçlenen ana kadroda şu isimler yer alıyor:

  • Mert Ramazan Demir (Yusuf)

  • Melis Sezen

  • Salih Bademci

  • Mina Demirtaş

