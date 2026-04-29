Delikanlı Dizisinde Sürpriz Transfer: Gonca Geliyor!

Show TV’nin pazartesi akşamlarına damga vuran OGM Pictures imzalı dizisi “Delikanlı”, reytinglerdeki dalgalanmanın ardından kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in paylaştığı yapım, Fırat Tanış’ın vedası ve Uğur Aslan’ın katılımının ardından şimdi de genç bir yeteneği ekibine dahil etti.

Kadroya Aslıhan Karalar Dahil Oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün oturduğu dizinin ekibine Aslıhan Karalar katıldı. Başarılı oyuncu, dizide “Gonca” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kızılhanlar’ın Evinde Dengeler Değişiyor

Gonca’nın hikâyeye girişi, dizideki tansiyonu yükseltecek gibi görünüyor. Karakterin gelişiyle ilgili öne çıkan detaylar ise şöyle:

Aile Bağı: Gonca, Dila Kızılhan’ın (Melis Sezen) yardımcısı olan Şengül ’ün (Benian Dönmez) büyük kızı olarak hikâyeye dahil oluyor.

Yeni Görev: Annesinin yanına dönen Gonca, Kızılhanlar’ın malikanesinde yeniden çalışmaya başlayacak.

Etki: Gonca’nın gelişiyle birlikte hem çalışanlar arasında hem de aile içindeki dengelerin nasıl değişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Reyting Hamlesi mi?

Son bölümlerde yaşanan reyting düşüşünün ardından yapılan bu transferler, yapım ekibinin hikâyeyi dinamik tutma çabası olarak yorumlanıyor. Uğur Aslan’ın ardından Aslıhan Karalar’ın da kadroya eklenmesi, "Delikanlı" dünyasındaki çatışmaların dozunun artacağının sinyallerini veriyor.