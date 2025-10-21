Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını

Dehşet Bey, 20 Ekim Pazartesi akşamı Ortaköy’de düzenlenen gala gecesiyle tanıtıldı. Gecede, filmin oyuncuları Barış Arduç, Tûba Büyüküstün, Yıldıray Şahinler, Onur Özaydın, Dolunay Soysert ve Hilmicem İntepe’nin yanı sıra sinema, televizyon ve medya dünyasından Zeynep Tuğçe Bayat, Bora Cengiz, Seçkin Piriler, Sude Belkıs, Can Akengin, Batuhan Düşüngülü, Arya Bektaş, Serra Kardeş, Özgün Görkem, Elif Hazal Tan ve Ecem Atalay gibi çok sayıda tanınmış isim bir araya geldi.



Başrollerden Barış Arduç, “Dehşet Bey gerçekten benzersiz bir yapım. Yüksek duygular yaşadığımız, enerjisi çok güçlü bir film. İzlemek için sabırsızlanıyoruz; izleyicilerin de bizim kadar etkileneceğine inanıyorum. Tüm ekiple birlikte olmak, bu büyülü dünyanın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluktu.” derken, Tûba Büyü küstün ise “Projenin ilk gününden itibaren çok keyifli ve özenli bir süreç yaşadık, gerçekten su gibi aktı. Her detayı titizlikle sahiplenen, çok uyumlu bir ekip vardı. Böyle bir yapımın parçası olmak benim için hem keyif hem de büyük bir şanstı. Filmimizi izlemek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle galadaki heyecanını paylaştı.

Dehşet Bey, acımasız bir suikastçının ilk kez aşkla tanışmasıyla değişen hayatını konu alıyor. Aşk ve evlilik gibi duyguların yasak olduğu Fedailer Ocağı’nın bir üyesi olan Dehşet’in (Barış Arduç) hayatına aniden giren duygular, onun için her şeyi alt üst edebilir. Doktor Abide (Tûba Büyüküstün) ile tanışan Dehşet, son görevini tamamlayacak mı, yoksa bugüne kadar sadakatle hizmet ettiği dünyaya sırt çevirip kalbinin sesini mi dinleyecek?

Dehşet Bey, 21 Ekim 2025’ten itibaren yalnızca Prime Video’da izlenebilecek.